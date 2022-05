Małgorzata Rozenek w sportowym topie odsłania umięśnione brzuch i ramiona na urodzinach sieciówki!

Małgorzata Rozenek nie próżnuje, dlatego my co chwila możemy usłyszeć o jej kolejnych sukcesach zawodowych. Gwiazda nie zwalnia tempa nawet na moment i często jest widywana w centrum Warszawy, a paparazzi chętnie fotografują piękną żonę Radosława Majdana. Tym razem prowadząca "Projekt Lady" postawiła na czerń w swojej stylizacji. Uwagę zwracają również jej modne buty - to genialne mokasyny, które są hitem tej jesieni. Musicie je zobaczyć! Zobacz także: Małgorzata Rozenek w marynarce za 4 tysiące złotych przechadza się po Bulwarach Wiślanych Małgorzata Rozenek w hitowych butach na jesień 2021 Małgorzata Rozenek to prawdziwa ikona stylu i klasy. Od lat jej stylizacje przykuwają wzrok tysięcy fanek, które chętnie inspirują się jej outfitami. Jak wiadomo, żona Radosława Majdana jest wielką fanką mody, a kilka miesięcy temu zdecydowała się nawet ruszyć ze swoją własną marką odzieżową - "Mrs. Drama ". Jak mówi gwiazda, "Mrs. Drama" to marka, która powstała w wyniku długiego myślenia o tym czego brakuje na rynku ubrań. Jak widać Małgorzata Rozenek ma doskonałe podejście do mody i wie, co obecnie jest w trendach. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę podczas spaceru ulicami Warszawy. Jak wyglądała żona Radosława Majdana? Jak zawsze modnie, elegancko i z klasą! W swoim outficie postawiła na czerń, a fantastycznym (choć drogim) dodatkiem, stała się hitowa torebka od Chanel. Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na Sopot TOP of the TOP Festival 2021 Małgorzata Rozenek w swojej najnowszej stylizacji postawiła na czarny garnitur z rybaczkami w kant, wspomnianą już torebkę Chanel oraz fantastyczne mokasyny z metalicznymi zdobieniami, od których naprawdę ciężko oderwać wzrok....