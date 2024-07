Modny krawat powinien być wąski i sięgać do górnej części klamry spodni. Oprócz wymiarów znaczenie ma także kolor i wzór. Największą popularnością cieszą się klasyczne czarne krawaty oraz te zdobione graficznymi wzorami, kropkami i paskami.

Materiały najmodniejszych krawatów – jedwab, kaszmir, wełna

Najlepsze materiały z jakich wykonywane są krawaty to kaszmir i jedwab. Tego typu krawaty przeznaczone są na oficjalne okazje i wyjścia. Dodają elegancji i szyku. Mniej ekskluzywnym i eleganckim materiałem jest wełna. Taki krawat można założyć np. na rodzinne spotkanie. Na trzecim miejscu pod względem popularności wyboru plasują się krawaty z materiałów mieszanych (np. bawełny i jedwabiu lub wełny i kaszmiru). Są tańsze i łatwiej dostępne, a ich jakość zależy od procentowej zawartości jedwabiu lub kaszmiru.

Najmodniejsze kolory i wzory krawatów

Najmodniejszym krawatem jest klasyczny jednolity czarny. To uniwersalny odcień, który pasuje na wiele okazji i dobrze komponuje się z większością koszul. Kolejne miejsce zajmują krawaty w paski. Paski mogą być w harmonijnym kolorze (np. jasny i ciemny odcień zieleni) lub w zestawieniu kontrastowym (np. granat z czerwienią). Dużą popularnością cieszą się również modne krawaty w kropki, kratę oraz wzory graficzne. Tworzą one ciekawe i ekstrawaganckie połączenie z jednolitą, gładką koszulą.

Wąski czy szeroki, czyli wymiary krawatów

Najszerszym miejscem krawata jest trójkątna podstawa w zakończeniu. Najmodniejsze krawaty to tzw. „śledzie” – są wąskie, ich szerokość w najszerszym miejscu wynosi ok. 4-5 cm. „Śledzie” dobrze komponują się ze sportowymi marynarkami, zalecane są młodym mężczyznom, ponieważ podkreślają awangardowy styl i swobodę. Panowie, którzy stawiają na bardziej elegancki wygląd powinni sięgać po krawaty o szerokości ok. 7 cm. Warto pamiętać, że do lamusa odeszły już tradycyjne szerokie krawaty, których szerokość w najszerszym miejscu wynosiła ok. 10 cm. Oprócz szerokości znaczenie ma także długość. Przy wyprostowanej postawie krawat powinien sięgać górnej części klamry spodni.

Porada – kiedy należy sięgnąć po krawat?

Krawat to nieodłączny element stroju do teatru i urzędu stanu cywilnego. Taki dodatek to także obowiązkowa część garderoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej i spotkania biznesowego. Uroczystości takie jak spotkania rodzinne, rozprawy sądowe, uroczystości kościelne i wyjścia do restauracji są obciążone mniej restrykcyjnymi zasadami i zakładanie krawata jest tutaj wyborem indywidualnym.