Stylizacje na daną porę roku podyktowane są temperaturą i pogodą za oknem. W jesiennych stylizacjach królują ciepłe tkaniny, kaptury i otulające szale.

Reklama

W modzie wczesna jesień to szczególnie przyjemny czas. Ze względu na zmianę pór roku, możemy nosić letnie sukienki zestawiając je w chłodniejsze dni z ciepłymi swetrami. Moda na jesień to też fantastyczna zabawa dodatkami i akcesoriami. Puchate rękawiczki, ogromne dzianinowe szale, kamizelki, wełniane spodnie, swetry oversize, parasolki. Skórzane botki, kolorowe kalosze, haftowane kozaki, futra, patchworkowe poncha – propozycji jest bez liku.

Modne ubrania na jesień – koszula

Koszula, to absolutny must have bez względu na porę roku. Wełniane spodnie w kant w kolorze stalowym, delikatna jedwabna burgundowa koszula z wiązaniem pod szyją, do tego ciepła pastelowo zielona kamizelka do połowy uda, torebka w kolorze neonowej żółci i czarne zamszowe botki za kostkę – to tylko jedna z jesiennych propozycji. Projektanci przełamują szarość jesiennej aury proponując kreacje we wszystkich kolorach tęczy.

Moda na jesień – patchwork, boho i maxi dress

Patchwork polega na łączeniu ze sobą różnych pod względem faktury czy koloru skrawków materiałów. Ten wywodzący się z biedoty sposób szycia wtargnął na wybiegi prezentując się w coraz to nowych odsłonach. Zarówno płaszcze, poncha, jak i spodnie czy spódnice są szyte właśnie w ten sposób. Z uwagi na możliwość wykorzystania różnych kolorów materiału, łączone są one w sposób śmiały i niekonwencjonalny. W stylu boho niezmiennie króluje zamsz. Kolorowe kwieciste i nawiązujące do etnicznej stylistyki wzory to motyw przewodni boho. Torebki z frędzlami, kozaki do kolan, zwiewne sukienki z głębokimi rozporkami, krótkie kamizelki i biżuteria w stylu hippie – jesień to dobry czas dla miłośniczek naturalnego stylu. Maxi dress, czyli długa spódnica podobnie jak koszula jest klasykiem, który należy mieć w szafie. Nie ma znaczenia czy jest wykonana ze zwiewnego szyfonu czy cieplejszej bawełny – zestawienie jej z zamszowymi kozakami i krótką skórzaną krótką z frędzlami daje świetny efekt. Jesień to zapowiedź kończącego się lata, dlatego można w stylizacjach przemycać jego akcenty. Na przykład w postaci kwiecistych sukienek czy lekkich topów, na które i tak założymy cieplejszą kurtkę. Dla miłośniczek retro propozycją mody na jesień są kolorowe mini sukienki i cienkie płaszcze. Zebra, panterka czy tygrysie paski – zwierzęce motywy znów powracają na wybiegi. Popularne ostatnio ciężkie militarne dodatki czy kapelusz nadadzą szyku każdej kreacji.

Zobacz także

Pamiętajmy, że modnie wyglądać, to przede wszystkim czuć się dobrze w tym, co nosimy, niezależnie od pory roku.