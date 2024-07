Streetwear to moda uliczna, która przybyła do nas „zza oceanu”, a dokładniej z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Mówi się, że jest to modowy odpowiednik współczesnego życia, pełnego szybkich zmian, poszukiwania komfortu, ale i różnorodności. Znaki szczególne? Czerwona czapka z daszkiem, bluzka oversize i jeansowe spodenki.

Streetwear w pierwotnej wersji był połączeniem hip hopu i houte culture oraz wpływu mody z Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli Japonii. Dziś trudno jednoznacznie określić ten styl, wyznaczyć jego kanony, ponieważ tak, jak dynamicznie zmienia się sytuacja na ulicy, tak samo zmienna bywa moda uliczna.

Co noszą kobiety na ulicy?

Streetwear charakteryzuje się nieskrępowanymi stylizacjami, bardzo bliskimi stylowi sportowemu, jednak ma w sobie dodatkowo lekką nutę kobiecości, a nawet elegancji. Kobiety ubierają się przede wszystkim komfortowo! Nic dziwnego, że na ulicach królują:

szerokie bluzki oversize,

koszule w kratkę,

krótkie kurtki (przede wszystkim jeansowe),

kurtki typu parka,

szerokie bluzy (bardzo często z barwnymi nadrukami),

spodnie boyfriendy,

krótkie spodenki jeansowe,

kolorowe, wzorzyste legginsy,

buty sneakersy.

Co noszą mężczyźni na ulicy?

Męska odmiana stylu streetwear to nacisk na sportowy styl. Mężczyźni sięgają po:

szerokie bluzy i T-shirty,

szerokie, jeansowe spodnie z obniżonym krokiem,

wąskie spodnie typu rurki,

długi płaszcz do połowy ud lub do kolan,

czapki z daszkiem,

buty timberlandy.

Streetwear (jak ulica) tętni kolorami. Nie są to skromne, pastelowe odcienie, a przeciwnie – jaskrawa, neonowa czerwień, żółć, zieleń. Przeważającym kolorem jest jednak niebieski, a wynika to z faktu, że modowa ulica to przede wszystkim jeans. Wiadomo jednak, że na ulicy bywa różnorodnie, dlatego też jednym z „odłamów” streetwearu jest trend ubierania się w przeważającej części na czarno – jest to pozostałość po wpływach orientalnej Japonii, gdzie przeważały stylizacje w ciemnych kolorach. W takich stylizacjach pojawiają się także akcenty w kolorze złota, bieli lub szarości.