Zanim księżna Kate została księżną i była zwyczajną Kate Middleton, mieszkała wraz z siostrą Pippą w eleganckiej części zachodniego Londynu w Chelsea przy Old Church Street. Siostry dostały od rodziców piękne mieszkanie w kamienicy. Middletonowie kupili je w 2002 roku za 780 tysięcy funtów. Nieruchomość ma trzy sypialnie, dwie łazienki i duży pokój, a wszystko rozmieszczone jest na trzech piętrach kamienicy. Pokoje są przestronne, urządzone skromnie, ale ze smakiem. We wnętrzach jest dużo światła, dominują białe barwy.

Jeśli podoba się wam dom księżnej Kate i Pippy Middleton i macie na zbyciu wolne 1,95 miliona funtów (czyli ok. 2,5 miliona dolarów), to możecie go kupić! Nieruchomość właśnie została wystawiona na sprzedaż. Zobaczcie jej zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

