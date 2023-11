Przez ostatnich kilka tygodni nie mówiło się o niczym innym, niż o konflikcie między księżną Kate a Meghan Markle. Ponoć sytuacja między nimi była tak napięta, że to właśnie dlatego Meghan i Harry zdecydowali się wyprowadzić z Pałacu Kensington. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty i szczegóły konfliktu między księżnymi. Wiadomo już, co może być powodem, przez który księżna Kate jest wściekła na Meghan!

Okazuje się, że jednym z powodów konfliktu księżnych może być fakt, że Meghan... kopiuje styl księżnej Kate! To zaskakujące doniesienia, jednak ponoć Meghan, która nigdy nie miała problemów z doborem swoich stylizacji, czuje się zagubiona wśród królewskich zasad.

Wszyscy są trochę zakłopotani. Meghan jest ikoną stylu i wie, w co się ubrać. Pojawiała się w amerykańskich magazynach i chodziła po czerwonym dywanie. Zawsze wyglądała niesamowicie. Ale od kiedy dołączyła do rodziny królewskiej wydaje się nieco zagubiona - wyznał informator "The Sun".

Meghan ponoć inspiruje się Kate, żeby nie zaliczać wpadek, ale to doprowadza do furii stylistów żony Williama i samą Kate!

Meghan kopiuje to, co nosi Kate. Księżna zawsze wygląda stylowo. Jest w rodzinie od lat i zna protokół i to dlatego Meghan się nią inspiruje. Mimo to zespół księżnej jest nieco urażony, że Meghan idzie tą samą drogą co Kate. Stylistka żony Harry'ego, Jessica Mulroney nie jest przyzwyczajona do królewskiej etykiety - pisze "The Sun".