William i Kate są uznawani za wzór zgodnego małżeństwa w rodzinie królewskiej. Jednak, mimo że znali się bardzo długo, księżna musiała czekać na zaręczyny. Zyskała przez to nawet przydomek waity Katie. Jak się okazuje wszystko przez to, że książę bał się małżeństwa. Co prawda w 2011 roku para w końcu wzięła ślub, który był wielkim wydarzeniem, ale zanim do niego doszło wiele się wydarzyło w tym związku.

Zobaczcie, kto miał wpływ na decyzję Williama o małżeństwie i dlaczego tak się go obawiał!

