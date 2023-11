Związek księżnej Kate i księcia Williama dla wielu może wydawać się niemal idealny. Okazuje się jednak, że od początku był dość burzliwy, a między Kate a Williamem nieraz dochodziło do sprzeczek czy nawet awantur. Teraz do tego wychodzi na jaw, że księżna Kate nieraz płakała przez Williama! Dlaczego?

Książę William doprowadzał Kate do łez

Szczegółu burzliwego związku księżnej Kate i księcia Williama wychodzą na jaw za sprawą książki Kate Nicholl "The Making od a Royal Romance" z 2011 roku. Autorka opisała sytuację, do której doszło między Kate a Williamem 12 lat temu przed świętami Bożego Narodzenia. William obiecał Kate, że spędzi z nią święta, szybko jednak wycofał się z tej deklaracji. Potem było jeszcze gorzej!

William nie tylko złamał złożoną obietnicę, ale co gorsze, zapewnił Kate, że dołączy do niej później, czego również nie zrobił! To przelało czarę goryczy i Kate zalała się łzami.

William miał wątpliwości i usiadł ze swoim ojcem i babcią, aby odbyć szczerą dyskusję na temat jego przyszłości z Kate. Oboje doradzili mu, żeby się nie spieszył - pisze autorka książki.

To właśnie ta sytuacji doprowadziła do kryzysu między Kate a Williamem, a potem do rozstania. Nie da się ukryć, że Kate sporo zniosła zanim została żoną księcia.

Między księżną Kate a księciem Williamem nieraz dochodziło do spięć

East News

Obecnie para jest bardzo szczęśliwa!

