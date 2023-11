Księżna Kate i książę William pojawili się z wizytą w szpitalu dziecięcym Evelina London Children’s Hospital. Para została przyjęta bardzo ciepło, a dzieci miały ogromną niespodziankę. Miło spędzały czas z książęcą parą podczas przygotowywania wspólnych prac plastycznych. Na tę okazję księżna założyła koktajlową sukienkę w groszki, w której prezentowała się rewelacyjnie. To jedna z najlepszych stylizacji Kate w ostatnim czasie. Jednak na uwagę zasługuje coś jeszcze...

Księżna po raz kolejny stale zasłaniała swój brzuch bukietem kwiatów lub kopertówką. Czy to oznacza czwartą ciążę? Sprawdźcie w galerii!

The @EvelinaLondon children’s orthopaedic and spinal surgery unit provides the largest service in the region for children from south London and the south-east of England. pic.twitter.com/RWew6vlScK

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 grudnia 2018