5 z 5

Ale ale... czy widzicie to samo co my? Suknia od Monique Lhuillier jest oczywiście fenomenalna – jej prosty, podkreślający obojczyki dekolt, delikatne, obszerne rękawy i marszczone wiązanie w talii sprawiają wrażenie królewskiej elegancji. Ale nie da się ukryć, że jedwab to bardzo nikczemna tkanina – i chociaż Melania ma nienaganną sylwetkę, to nawet jej nie udało się uniknąć „klątwy satyny".

Delikatnie spływający materiał dość niezręcznie podkreślił wcale nie taki mały brzuszek pierwszej damy USA! Myślicie, że na kolacji państwo Trump podawali cheeseburgery? Może Donaldowi udało się ją przekonać do swojej słynnej fast-foodowej diety... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Melanio, jeśli chcesz szybko zrzucić swój brzuszek to zachęcamy do ćwiczeń izometrycznych!