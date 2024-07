1 z 5

Melania Trump po raz kolejny pokazała nam kto tu rządzi. I bynajmniej nie chodzi nam tu o politykę. Donald Trump może i jest głową jednego z największych mocarstw na świecie – ale to Melania wymiata stylowo!

Po złożeniu swoim obserwującym na Twitterze życzeń z okazji Dnia Niepodległości (w USA obchodzi się go 4 lipca) Melania przywitała w Białym Domu członków rodzin amerykańskich żołnierzy. Okazja okazją, ale czy widzicie tę rewelacyjną suknię? Wiemy co to za marka – zajrzyjcie do naszej galerii!

