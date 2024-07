Marynarka w kwiaty to ciekawa część garderoby, która ożywi każdą stylizację. Motywy kwiatowe nie wychodzą z mody od kilku sezonów, dlatego dzięki nim zawsze będziemy wyglądać świeżo i co najważniejsze – na czasie.

Marynarka w kwiaty – klasyczna stylizacja

Przy bardzo wzorzystej górze warto zainwestować w gładki dół. Kierując się tą zasadą łatwo można uniknąć efektu „przebrania” wynikającego z nagromadzenia wzorów i faktur. Jednocześnie uzyskamy klasyczny look. Duże masywne kwiaty doskonale komponują się z gładkimi fakturami. Dobierając koszulę oraz spodnie czy spódnicę wybierzmy kolory, który pojawiają się na marynarce. Efektem będzie elegancka spójną całość. W dodatkach lepiej być oszczędnym, delikatna bransoletka lub zegarek w zupełności wystarczą. W stylizacjach klasycznych obowiązuje zasada – im mniej tym lepiej.

Marynarka w kwiaty – jak nie uzyskać efektu łąki?

Jeżeli potrafimy bawić się fakturą i deseniem oraz finezyjnie i niekonwencjonalnie zestawiać ze sobą pozornie niepasujące motywy – może nam się udać coś na miarę największych projektantów – odważna stylistyka. Kwiatki, paski i kratka to szalony pomysł i efekt końcowy może być piorunujący, ponieważ łatwo przesadzić. Jeżeli nałożymy na siebie wszystkie rzeczy w kwiatki jakie mamy w domu, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy wyglądać jak pstrokaty klomb. Dlatego zachowanie umiaru jest ważne. Kwiatowe motywy kojarzą się przede wszystkim z latem i wiosną, ale nie ma przeciwwskazań, aby wprowadzić je również do zimowo-jesiennych stylizacji. Jest to rozwiązanie, które nada sylwetce świeżości przy pogodowej szarówce. Marynarka w ciepłych odcieniach połączona z długą spódnicą, do tego czarne klasyczne sztyblety, ponadczasowa biała koszula i kapelusz z dużym rondem. Taka stylizacja to dosyć odważne połączenie, ale jednocześnie bardzo efektowne. Z kapelusza można zrezygnować na rzecz ciepłego szalu luźno owiniętego wokół szyi.

Marynarka w kwiaty – jak odpowiednio dopasować ją do figury?

Istotna jest kolorystyka oraz wielkość motywu kwiatowego na ubraniu, aby móc odpowiednio zestawiać ze sobą różne części garderoby. Duże wzory dodają kilogramów. Tylko osoba o drobnej sylwetce będzie korzystnie wyglądać w marynarce, na której są ogromne kwiaty. Efekt wyszczuplający można uzyskać dzięki ciemnej marynarce w jasne drobne kwiaty. Jest kilka krojów marynarek, które możemy odpowiednio dobrać do sylwetki, aby osiągnąć zamierzony efekt. Bolerko optycznie wydłuży nogi i wysmukli całe ciało, dodatkowo kwiatowy wzór w okolicach piersi sprawi, że wydadzą się one pełniejsze. Tuxedo jacket, to marynarka, która krojem przypomina marynarkę smokingową, więc główną rolę odgrywa tutaj połyskujący kołnierz, oraz zapięcie na jeden guzik. Kwiaty nadają eleganckiemu krojowi lekkości, dzięki czemu można taką marynarkę z powodzeniem zestawić z dżinsami i sznurowanymi półbutami a nawet martensami za kostkę. Marynarka typu oversize w kolorowe kwiaty to propozycja dla miłośników stylu boho i vintage. Tutaj można pobawić się stylami. Zakładając czarne legginsy oraz tenisówki w jednym z kolorów widniejących na marynarce osiągniemy efekt nawiązujący stylistyką do mody lat 90. Bluzka do połowy uda wraz z marynarką zatuszują szerokie biodra i wystający brzuch. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla wysokich osób. Marynarka w kwiaty to ciekawa część garderoby, która pozwala na wiele stylistycznych miksów, pamiętajmy jednak, żeby odpowiednio dobrać jej krój do sylwetki.