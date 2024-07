Marina Łuczenko pochwaliła się bardzo drogimi butami na Instagramie. Piosenkarka zamieściła w sieci post ze zdjęciem z imprezy gwiazdkowej w towarzystwie swoich przyjaciółek. Na ten wieczór gwiazda wybrała czarny total look. Marina miała na sobie czarną sukienkę-tunikę oraz kozaki w tym samym kolorze. Buty pochodzą z poprzedniej kolekcji marki Vetements. To wysokie kozaki z charakterystycznym obcasem. Miały je już niemal wszystkie gwiazdy! Ten model nie należy jednak do najtańszych. Obecnie jest już niemal niedostępny. Za luksus ich posiadania trzeba zapłacić ponad 7 tysięcy złotych! Jednak najwyraźniej warto, bo robią wrażenie. Pod zdjęciem Mariny pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy fanów.

Klasa i styl :-)

Śliczna jak zawsze! Cudnie!

Zobaczcie zdjęcie i oceńcie sami!

Piosenkarka kocha modę i marki z najwyżej półki. A my lubimy śledzić jej stylizacje. ;)