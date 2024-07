Małgorzata Kożuchowska po porodzie stosunkowo szybko wróciła do pracy. W opiece nad dzieckiem pomaga jej mąż, Bartek Wróblewski. To główne on podczas wspólnych spacerów zajmuje się Jasiem. Przypomnijmy: Kożuchowska z rodziną w drodze do kościoła. Mąż poświęcał mnóstwo uwagi małemu Jasiowi

Aktorka wie, że zawsze może na nim polegać, dlatego nawet wtedy, kiedy na planie serialu trzeba pojawić się w sobotę, nie stanowi to dla niej problemu. Na jej Facebooku wylądowało zdjęcia z kulis "Prawa Agaty". Przy okazji gwiazda pochwaliła się fryzura, która lubi najbardziej - włosami postawionymi nieco w górę i zaczesanymi do tyłu. Takie uczesanie dodaje jej charaktery i wyrazistości. Ale jako prawnik w telenoweli, właśnie taka musi być.

Nam bardzo się podoba.

Małgorzata przed ciążą:

