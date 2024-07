Na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style Maja Sablewska postanowiła pokazać swoje niezwykle szczupłe nogi! (zobacz: Najlepsze nogi na ramówce TVN Style? Oto zwyciężczyni!) Prezenterka, która w stacji poprowadzi kolejny sezon programu „Sablewskiej sposób na modę’’ wystąpiła w ultrakrótkiej sukience z białej koronki, do której założyła dużą, czarną kokardę. Odważna sukienka to projekt polskiej marki Karen Paul. Do kreacji Maja Sablewska dobrała czarne szpilki z czubem i bransoletkę z kulek. Co sądzicie o stylizacji Mai na ramówce TVN Style? Sexy?

Reklama

Zobacz: Efektowna Maja Sablewska w mini na konferencji TVN. Figura jak u modelki!

Maja Sablewska na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style

Zobacz także

ons.pl

Gwiazda postawiła na bardzo krótką sukienkę z koronki

ons.pl

Do białej sukienki Karen Paul dobrała czarną kokardę

ons.pl

Reklama

Maja pokazała bardzo szczupłe nogi!