Katarzyna Cichopek przyłapana cała w czerwieni. Pokazał nogi w ultrakrótkich spodenkach

Katarzyna Cichopek nie zwalnia tempa i ostatnio nawet sama przyznała, że jej wakacje zapowiadają się bardzo pracowicie. Niedawno gwiazdę "M jak miłość" widzieliśmy w roli prowadzącej 59. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a do tego aktorka jest przecież także prezenterką "Pytania na śniadanie". Nic więc dziwnego, że paparazzi często "przyłapują" Katarzynę Cichopek, a gwiazda chętnie obdarowuje ich uśmiechami. Zobaczcie jej nowe zdjęcia! Katarzyna Cichopek w dobrym humorze opuszcza studio TVP. Nowe zdjęcia paparazzi Katarzyna Cichopek to zdecydowanie jedna z największych gwiazd stacji TVP. Aktorka jest bardzo lubiana i ma grono fanów, więc nic dziwnego, że stacja powierza jej kolejne projekty. Co ciekawe, być może już niedługo zobaczymy ją w kolejnym programie! Właśnie trwają rozmowy na temat udziału Katarzyny Cichopek w "You Can Dance" w roli jurorki ! Przypomnijmy, że według medialnych doniesień z "You Can Dance" mieli pożegnać się Misza Kostrzewski i Klaudia Antos . Z pewnością Katarzyna Cichopek w roli jurorki tanecznego show sprawdziłaby się świetnie - w końcu na tańcu zna się bardzo dobrze. Zobacz także: Katarzyna Cichopek przeszła spektakularną metamorfozę. Tłumaczy, jak schudła! Na razie jednak możemy oglądać gwiazdę w innych programach, między innymi w "Pytaniu na śniadanie", gdzie jest prowadzącą. To właśnie przed studiem TVP, często na piękną aktorkę czekają fotoreporterzy. Tak się stało również i tym razem! Sami spójrzcie, jak tego dnia wyglądała Katarzyna Cichopek. Zobacz także: Katarzyna Cichopek u boku Macieja Kurzajewskiego spełniła swoje marzenie! Katarzyna Cichopek tryskała energią, a uśmiech nie znikał jej z twarzy! Gwiazda tego dnia postawiła na prostą, ale bardzo dobrze wyglądającą stylizację....