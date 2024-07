Maja Sablewska na Flesz Fashion Night zachwyciła wśród innych gwiazd, które pojawiły się na największej imprezie modowej w Polsce! Jedna z czołowych polskich stylistek postawiła na look cały w czerni, który jeszcze bardziej wyszczuplił jej sylwetkę! Maja założyła czarne spodnie rozszerzane ku dołowi, czarną bluzkę z lekko świecącego się materiału, a na to narzuciła czarną marynarkę. Do tego oczywiście... czarne buty i delikatny makijaż, który podkreślił urodę Mai.

Jak podoba się wam stylizacja Mai? My jesteśmy zdecydowanie na tak! A wy? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Maja Sablewska zachwyciła!