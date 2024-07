1 z 7

Najbogatsi ludzie świata kochają luksus i… dyskrecję. Oba te składniki gwarantują zaś w niespotykanych gdzie indziej dawkach wakacje na prywatnej wyspie. Do takiego odosobnionego raju można dostać się wyłącznie jachtem bądź helikopterem. Podróż jest przyjemna, a na wyspie czeka już luksusowa rezydencja i… służba w uniformach, gotowa zaspokoić wszelkie potrzeby gości. To liczna załoga, bo w jej skład wchodzą zwykle pokojówki, kamerdynerzy, kucharz, barman i masażysta. To oni zorganizują piknik na plaży z homarami i szampanem. I oni podadzą schłodzone drinki na świetnie utrzymanych kortach tenisowych lub pomogą rozluźnić zmęczone jazdą konną mięśnie. Tak właśnie wyglądają wakacje w stylu de luxe w najbardziej ekskluzywnych, a zarazem najbardziej kameralnych kurortach świata, jakimi są wyspy do wynajęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się, ile kosztuje... życie w bajce!

