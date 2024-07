Długie włosy można ciekawie i szybko upiąć przy pomocy lassa. Lasso do włosów wykonane jest z lekkiego tworzywa. Lasso to połączenie szpilki i pętelki.

Jak wykonać fryzurę z użyciem lassa?

Za pomocą lassa można wykonać elegancki węzeł. Będzie on dobrze wyglądać u pań o długich, gęstych włosach o gładkiej strukturze. Na wykonanie tej fryzury wystarczy przeznaczyć minutę i potrzebna jest do niej dodatkowo tylko gumka do włosów.

Krok 1

Przed przystąpieniem do wykonania fryzury włosy należy dokładnie rozczesać grzebieniem o wąsko rozstawionych ząbkach lub szczotką typu tangle teezer. Następnie włosy trzeba ciasno związać gumką, kilkukrotnie okręcając ją wokół pasma włosów. Najlepiej, by gumka była w kolorze podobnym do odcienia włosów. W ten sposób tworzymy kucyk z tyłu głowy nad karkiem.

Krok 2

Następnie z kucyka należy wydzielić cienkie pasmo włosów i owinąć nim miejsce związania tak, by gumka była niewidoczna. Nie oplatamy jednak włosów do końca. Należy pozostawić końcówki włosów (najlepiej około 10-15 centymetrów) i przytrzymać je jedną ręką.

Krok 3

Drugą ręką należy sięgnąć po lasso i jego szpilkę wbić od dołu pod kątem 45 stopni w miejsce, w którym znajduje się gumka. Szpilka powinna przejść na drugą stronę.

Krok 4

Końcówki włosów, którymi owinięta została gumka, należy przepleść przez pętelkę lassa od dołu, a następnie drugą ręką mocno pociągnąć szpilkę lassa na zewnątrz. Na skutek tej czynności końcówki włosów zostaną przeplecione przez niewidoczną gumkę i schowane w kucyku, a lasso dzięki przerwie w pętelce zostanie usunięte z włosów. Tak wykonana fryzura będzie stabilna mimo braku wsuwek.