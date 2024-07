Niestety jedynym skutecznym sposobem na rozdwojone końcówki jest ich obcięcie. Jeśli jednak zaobserwowaliśmy, że mamy z nimi problemy, możemy temu zapobiec, stosując domowe maseczki, olejki i dbając o profilaktykę.

Reklama

1. Pół godziny przed myciem włosów, wcieraj w końcówki jeden z wymienionych preparatów:

czystą lanolinę,

olejek rycynowy,

oliwę z oliwek,

olej cytrynowy,

olejek kokosowy

Olejki możesz podgrzać, by zwiększyć intensywność działania.

2. Stosuj maseczki

maseczka na włosy z jajka i olejku rycynowego

Wymieszaj 2 żółtka, 2 łyżeczki oleju rycynowego, blondynki mogą dodać jeszcze sok z połowy cytryny. Nałóż na pół godziny na włosy (omijaj skórkę głowy). Maseczka nie powinna spływać, więc nie trzeba używać czepka. Po 30 minutach zmyj włosy. Żółtka dostarczają odżywczych składników, olejek rycynowy dodaje włosom blasku, natomiast cytryna delikatnie rozjaśnia włosy.

maseczka na włosy z jajka i miodu

Wymieszaj żółtko jajka z 2-3 łyżkami oliwy z oliwek i 1 łyżką miodu. Nałóż na pół godziny na wilgotne włosy. Następnie spłucz i umyj. Miód ma bardzo dużo składników odżywczych.

Zobacz także

maseczka na włosy z jajka i olejku migdałowego

Wymieszaj całe jajko z łyżeczką olejku migdałowego. Nałóż na włosy od połowy długości i pozostaw na pół godziny. Spłucz i umyj włosy. Olejek migdałowy bardzo dobrze nawilża końcówki.

maseczka z majonezu

Zwilż włosy i osusz delikatnie ręcznikiem. Nałóż na nie pół szklanki majonezu, pozostaw na 20 minut, a następnie umyj włosy szamponem. Uwaga – włosy mogą pachnieć octem.

specyfik z piwa dostarcza białko i węglowodany

Po umyciu włosów spryskaj wygazowanym piwem włosy, wysusz po 3 minutach. Nie musisz spłukiwać piwa.

bananowa maseczka na włosy

Zmiksuj jeden dojrzały banan, dodaj dwie łyżki jogurtu naturalnego, sok z jednej cytryny i odrobinę wody różanej. Maseczkę nałóż na włosy, po godzinie spłucz.

Banany zmiękczają i nawilżają włosy, stymulują ich odnowę i są bogate w witaminy A,C,E.

maseczka z papai

Zmiksuj połowę obranej papai, dodaj pół szklanki jogurtu naturalnego. Maseczkę nałóż na włosy, po pół godzinie spłucz i umyj włosy szamponem. Papaja wzmacnia i nadaje blask włosom, odżywia i zapobiega łamaniu się końcówek.

maseczka z mleka i śmietany

Wymieszaj łyżkę śmietany z połową szklanki pełnego mleka. Wylej na włosy, po 20 minutach zmyj i umyj włosy. Proteiny zawarte w mleku wspomagają odbudowę włosa, włosy stają się nawilżone i elastyczne.

maseczka z aloesu

Żel aloesowy wmasuj we włosy. Po 30 minutach umyj włosy.

Gotowy żel aloesowy możesz kupić w sklepie lub zrobić samodzielnie – odkrój zewnętrzne liście aloesu, wyskrob żelową konsystencję, zmiksuj z 500mg sproszkowanej witaminy C (możesz rozgnieść witaminę w tabletce) i 400 IU witaminy E (można wykorzystać zawartość gotowej ampułki). Żel jest gotowy do użytku przez kilka miesięcy. Możesz do niego dodać także łyżkę soku z cytryny i łyżeczkę olejku rycynowego, jojoba lub oliwy z oliwek. Aloes doskonale nawilża suche i zniszczone włosy.

3. Dbaj o właściwą pielęgnację włosów.

Pod koniec mycia włosów spłucz je zimną wodą – dzięki temu zamkniesz strukturę włosa. Ogólnie wskazane jest mycie włosów letnią, a nie gorącą wodą. Nie trzyj włosów ręcznikiem i nie susz bardzo mokrych włosów gorącą suszarką, ponieważ ponownie otworzysz ich łuski. Lepiej włosy stopniowo odciskaj. Unikaj kosmetyków z silikonami i alkoholem, który je wysusza i niszczy ich strukturę. Włosy rozczesuj delikatnie, szczególnie gdy są wilgotne.

Regularnie też podcinaj włosy – raz rozdwojonej końcówki nie można już skleić, natomiast uszkodzenie może się powiększać.

Reklama

4. Wprowadź do swojej diety produkty bogate w witaminy z grupy B, witaminy E, A, cynk, żelazo.

Bardzo ważne jest też białko, które znajdziesz w mleku, serze, drobiu. Jeśli mimo to masz problemy z włosami, zrób rutynowe badanie krwi – być może twoje kłopoty to objaw choroby.