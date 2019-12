Zimowe wyprzedaże 2019: Kurtki i płaszcze za 50% ceny. Będę modne też w przyszłym sezonie

Tuż po świętach w sieciówkach zaczynają się zimowe wyprzedaże. Niektóre marki zaczynają obniżki już wcześniej, ale dopiero od 27 grudnia ruszają promocje z prawdziwego zdarzenia. To wtedy mamy szanse znaleźć wymarzone ubrania, buty i dodatki z dużymi rabatami. W tym sezonie prawdziwym hitem są płaszcze w klasycznym, ponadczasowym fasonie. To na nie warto polować w czasie zimowych wyprzedaży, bo z całą pewnością będą modne również w przyszłym roku.

Tak samo wygląda sytuacja z kurtkami zimowymi. Proste modele w stonowanych kolorach możemy nosić też w przyszłym roku, a teraz kupimy je z rabatem nawet 50%! Zobaczcie, jakie modele płaszczy i kurtek warto kupić na zimowej wyprzedaży 2019, aby cieszyć się nimi również w przyszłym sezonie...

Jakie płaszcze warto kupić na zimowej wyprzedaży 2019?

W tym sezonie hitem są modele z paskiem oraz dłuższe fasony z szerokim kołnierzem. Jeśli chodzi o kolory to hitem zdecydowanie jest klasyka. Camelowy płaszcz ma w szafie każda gwiazda, blogerka i instagramerka. To na nie warto polować podczas zimowych wyprzedaży.

Podczas zimowych przecen warto też zainwestować w ponadczasowy wełniany czarny płaszcz. Taki model nigdy nie wyjdzie z mody! Podobnie jest w przypadku szarych płaszczy o męskim kroju. Możemy je nosić zarówno do kozaków, botków, szpilek, sneakersów i trampek. Za każdym razem stworzymy inną, ale równie ciekawą stylizację.

Jaką kurtkę zimową wybrać, aby była modna przez kilka sezonów?

Ciepła kurtka puchowa to must have na zimę. Modele przed kolano w stonowanej kolorystyce sprawdzą się nie tylko w tym sezonie, ale spokojnie możemy nosić je przez kilka kolejnych. Klasyka zawsze się sprawdza. Zobaczcie, jakie modele dla Was wybraliśmy!

Płaszcz Zara 299 zł, Reserved 299 zł, płaszcz Reserved 249 zł

Mat. prasowe

Płaszcz Zara 249 zł, Reserved 349 zł , Reserved 249 zł

Mat. prasowe

Płaszcz Reserved 399 zł, Zara 499 zł, H&M 399 zł

Mat. prasowe

Klasyczne kurtki zimowe zajdziecie w Reserved. Na wyprzedaż trafiły modele przecenione o 50%!