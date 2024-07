Czerwone włosy to kolor przeznaczony dla kobiet odważnych, które lubią wyróżniać się w tłumie. Farbując włosy na głębokie i intensywne odcienie czerwieni, należy pamiętać o ochronie przed promieniami UV i chlorowaną wodą.

Lśniące czerwienie na włosach przywodzą na myśl skojarzenia związane z energią, dynamizmem, zmysłowością i seksapilem.

Jak robić czerwone włosy?

Gorącą i lśniącą czerwień można uzyskać wyłącznie na zdrowych i mocnych włosach. W przypadku suchych i porowatych włosów, mimo że pigment wniknie w strukturę włosa, kolor może być niejednolity i matowy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto wykonać próbną koloryzację produktami zmywalnymi, np. szamponetką, lub nakładając pasemka. Taki sposób farbowania włosów pozwoli przekonać się, czy dobrze czujemy się w tak intensywnym kolorze i czy pasuje on do naszego typu urody.

Komu pasują i jak dobrać kolor włosów do karnacji?

Kolor włosów powinien być dopasowany do karnacji i typu urody. Osoby o jasnej karnacji najlepiej będą prezentować się w odcieniach miedzi i truskawkowych czerwieniach. Kobiety mające ciepły typ urody, powinny sięgać po odcienie czerwieni z domieszką barwy żółtopomarańczowej, np. kolory czerwonozłote. Mahonie i głębokie czerwienie, np. kolory wiśni, sprawdzą się natomiast u osób o karnacji oliwkowej lub ciemnej.

Jakie fryzury pasują do czerwonych włosów?

Do czerwonych włosów pasują finezyjne i romantyczne cięcia. Z głębokimi czerwieniami pięknie harmonizują także naturalne fale, loki oraz luźne upięcia.

Pielęgnacja czerwonych włosów

Czerwony odcień włosów wymaga szczególnej pielęgnacji i częstej koloryzacji, ponieważ pigment szybko się wypłukuje z włosa. Barwnik farby jest wrażliwy na światło i promieniowanie UV. Niezbędne jest więc stosowanie produktów, które będą chronić włosy przed słońcem. Konieczne jest też noszenie nakryć głowy w gorące letnie miesiące. Na kolor i połysk czerwonych włosów negatywny wpływ ma także chlorowana woda. Przed wejściem do basenu, należy aplikować na włosy olejek ochronny, np. olejek arganowy, i korzystać z gumowych czepków do pływania. W utrzymaniu i ochronie czerwonego pigmentu we włosach pomoże, nakładana raz w tygodniu, odżywka pielęgnująca kolor. Kosmetyk wniknie w strukturę włosa i wypełni jego ubytki. Dzięki temu kolor będzie bardziej wyrazisty, trwalszy i pełen blasku. Świeżość fryzury i atrakcyjność koloru zapewni też regularne skracanie końcówek włosów. Kruche i rozdwajające się końcówki najlepiej skracać co dwa miesiące.

