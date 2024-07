1 z 6

Katarzyna Zielińska wychodzi z budynku TVP

Katarzyna Zielińska była gościem "Pytania na śniadanie". Aktorka pojawiła się w telewizji, by zachęcać do czytania książek. Naszą uwagę jednak przykuła jej stylizacja. Gwiazda miała na sobie uroczy garnitur w kratkę, którego górę stanowiła długa marynarka, a dół - szorty. Kasia Zielińska założyła do niech, wracające do łask, kabaretki oraz modne, wiązane botki. Czy to był dobry wybór?

