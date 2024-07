Wszyscy uwielbiamy zdjęcia gwiazd bez makijażu. Chcemy zobaczyć, czy celebryci bez pudru czy retuszu są równie piękni jak na imprezach czy okładkach. Gwiazdy jednak rzadko pokazują się bez grama podkładu czy tuszu do rzęs. A gdy czasem takie zdjęcia trafiają do sieci, zastanawiamy się, czy to na pewno ta sama osoba, którą znamy z gazet...

Karolina Szostak odważyła się pokazać bez make-up'u w tutorialu makijażystki gwiazd, Magdaleny Pieczonki. Wizażystka na przykładzie dziennikarki pokazała idealny makijaż dla blondynki z ciemnymi oczami. Musimy jednak przyznać, że makijaż niewiele zmienia w wyglądzie prezenterki. To wciąż ta sama Karolina:)

Zresztą zobaczcie sami!