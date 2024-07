Barbiecore to obecnie jeden z najmocniejszych trendów w modzie. Nawiązuje do stylu Barbie i i koncentruje się całkowicie na różowej kolorystyce. Polega na noszeniu tej barwy w dziewczęcym, słodkim wydaniu, najlepiej w wersji od stóp do głów. Zrobiło się o nim głośno już tego lata po rozpoczęciu zdjęć do filmu Grety Gerwig, który opowiada o życiu kultowej lalki. Wówczas paparazzi przyłapali Margot Robbie, czyli odtwórczynię głównej roli w neonowym, różowym stroju gimnastycznym oraz w zestawie w kowbojskim stylu w tej samej kolorystyce. Aktorce towarzyszył podobnie ubrany Ken, którego gra Ryan Gossling. Niedługo po tym różowe stylizacje założyli Megan Fox i Machine Gun Kelly podczas premiery dokumentu „Life in Pink”, a później w ich ślady poszły kolejne gwiazdy na czele z Kim Kardashian.

Reklama

Julia Roberts w różowej sukni nawiązującej do trendu „barbiecore”

Do rozpromowania trendu przyczyniły się także marki Versace i Valentino. Projektant Valentino Garavani poświęcił mu lwią część kolekcji na sezon jesień-zima 2022, a jego różowe kreacje założyły m.in. Anne Hathaway, Florence Pugh, Vanessa Hudgens oraz influencerki - Leonnie Hanne i Caro Daur. Nic więc dziwnego, że na fuksjowy look zdecydowała się także Julia Roberts.

Zobacz także: Posągowa Weronika Rosati na premierze „Brigitte Bardot cudowna”. Jej suknia inspirowana jest słynną gwiazdą Hollywood

Na premierę filmu „Bilet do raju” założyła drapowaną suknię o długości maxi z bufkami i głębokim dekoltem. Projekt pochodzi z kolekcji Grety Constantine na wiosnę 2021. Stylizację uzupełniały masywne kolczyki w formie kwiatów wysadzane różowymi kamieniami szlachetnymi. Gwiazda postawiła na delikatny, rozświetlający makijaż i zaczesane do tyłu, pofalowane włosy.

Rob Latour/Shutterstock/East News

Reklama

Podczas wydarzenia gwiazda pozowała w towarzystwie Georga Clooneya, który gra w filmie jej byłego męża. „Bilet do raju” do szósta produkcja filmowa, w której razem występują.

Zobacz także