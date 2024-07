Joanna Horodyńska w nowym numerze "Party" skrytykowała czerwone kreacje Dody i Agnieszki Kaczorowskiej z "Róż Gali 2015". Najbardziej oberwało się tancerce, ponieważ w obronie wokalistki stanęła Ada Fijał.

Doda na Różach Gali zaprezentowała się w sukni w głębokim bordowym kolorze z prześwitami. Co modowe ekspertki mówi o tej kreacji?

Joanna: Jeśli się przyczepię do tej kreacji, to będę miała kłopoty, bo większości się podoba. Nie ma w tym jednak niczego odkrywczego, no może poza kolorem. Doda nie powinna przecież tylko wyglądać ładnie. Ja chcę dostać od niej między oczy!

Ada: Styl "Lady in red" w wydaniu Dody nawiązuje do drapieżnej femme fatale, ale to konsekwentna konwencja. Doda prezentuje się posągowo, a piękny kolor kreacji może być inspiracją na świąteczne dni.

Joanna: Gorset sukni rogami diabła idzie ku górze. Takich rozwiązań nie stosujemy się w tym sezonie, a raczej półkola, bez ostrych kantów, łagodnie i dostojnie. A tu jest przaśnie i groteskowo!