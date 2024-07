Obchodząca wczoraj swoje 40. urodziny Joanna Horodyńska pojawiła się dziś na premierze perfum La Mania (zobacz: Zosia Ślotała, Joanna Przetakiewicz i wiele innych gwiazd na prezentacji perfum La Manii). Gwiazda ponownie postawiła na ekskluzywne marki - czy z dobrym skutkiem?

Joanna Horodyńska miała na sobie kontrastujący kolorystycznie zestaw: jasnoróżową koszulę z kokardą oraz bordowe garniturowe spodnie. Obie rzeczy pochodzą z domu modu Gucci - koszula kosztuje ok. 3370 zł, a wełniane spodnie ok. 2940 zł. Od Gucci pochodzą również czarne buty Joasi (ok. 3400 zł). Wyjątek stanowi ulubiona, bordowa torebka Horodyńskiej - to projekt domu mody Saint Laurent (ok. 6000 zł).

Podoba ci się stylizacja Joannny? Oceń?

Joanna Horodyńska na premierze perfum La Mania

Stylistka postawiła na total look od Gucci!

Różową koszulę z kokardą Horodyńska zestawiła z bordowymi spodniami...

...a na dodatek ulubiona torebka Joanny (Saint Laurent)

Koszula Gucci, ok. 3370 zł

Spodnie Gucci, ok. 2940 zł

Torebka Saint Laurent, ok. 6000 zł