Dagmara Kaźmierska przeszła do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Mimo najniższych w historii ocen od jury, fani Kaźmierskiej ponownie stanęli na wysokości zadania i oddali na nią wystarczająco dużo głosów, aby mogła ponownie dostarczać widzom rozrywki. Teraz fotoreporterzy przyłapali "Królową życia" i uwiecznili jej popisy taneczne pod studiem nagraniowym. Musicie to zobaczyć.

Reklama

Dagmara Kaźmierska w doskonałym nastroju opuszcza studio "Tańca z gwiazdami"

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" był dla Dagmary Kaźmierskiej naprawdę ciężki. Nie dość, że musiała zmierzyć się z aż dwoma tańcami, to jeszcze nie zostały one ocenione najlepiej. Iwona Pavlović nie przebierała w słowach i stanowczo zwróciła się do Kaźmierskiej:

Ten program mnie zaskakuje, zdarzają się cuda, bo niektórzy tańczą lepiej po półmetku, ale i tańczą gorzej. To już tym razem nie Chodzenie z Gwiazdami, ale Stanie z gwiazdami. Ja przepraszam, stawiam każdą z pań z publiczności, zatańczy tak samo - mówiła jurorka po tańcu Dagmary

Wygląda na to, że Dagmara Kaźmierska zupełnie nie przejęła się słowami Czarnej Mamby i pozostała w doskonałym nastroju nawet po wyjściu ze studia nagraniowego. Oczywiście przez cały czas towarzyszył jej Conan, który podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" został posadzony na samej górze, tak, aby nie mieć dostępu do parkietu tanecznego. Tylko spójrzcie, jak "Królowa życia" cieszy się z przejścia do kolejnego odcinka show!

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z Gwiazdami" ledwo widziała na oczy. Walczyła z ogromnym bólem