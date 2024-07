Płukanka z kawy to naturalny sposób na pogłębienie koloru, ale to nie jedyne jej zalety. Zawarta w kawie kofeina pobudzi nie tylko właścicielkę czupryny, ale także wzrost włosów.

Przepis na płukankę z kawy

Składniki: 2 czubate łyżeczki mielonej kawy

1. Wsyp kawę do szklanki i zalej wrzącą wodą do połowy.

2. Po kwadransie przecedź kawę np. przez filtr.

3. Do mocnego naparu dolej pół litra wody.

Płukanką z kawy, jak każdą płukanką do włosów, polewa się już umyte i wypłukane z szamponu włosy oraz skórę głowy. Należy je następnie spiąć i pozostawić na 15 minut lub dłużej. Po tym czasie włosy trzeba ponownie wypłukać, ponieważ pozostawiona kawa obciąży je i sklei.

Zastosowanie i efekty płukanki z kawy – przyciemnianie i porost włosów

Płukanka z kawy przeznaczona jest dla brunetek i szatynek. Pogłębia naturalny ciemny kolor włosów. Płukanka z kawy nie przyciemni jednak siwych włosów ani już wcześniej farbowanych. Nie jest też wskazana do stosowania przez blondynki – osoby jasnowłose dla podkreślenia swojego koloru włosów powinny sięgnąć np. po płukankę rumiankową. Niezależnie jednak od koloru, płukanka do włosów sprawia także, że są one miękkie, błyszczące i łatwo się rozczesują. Dzięki zawartości kofeiny, pobudza mikrokrążenie skóry głowy, a to z kolei stymuluje porost włosów i zapobiega ich wypadaniu.

Płukanka z kawy – praktyczne porady