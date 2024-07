Aby zrobić idealną kreskę na oku, wybierz miękką kredkę do ich malowania,, którą łatwiej jest nałożyć na powiekę. Podkreślenie oczu kredką jest o wiele łatwiejsze niż eyelinerem.

Krok I – Przygotowanie powieki do nałożenia kredki

Przed namalowaniem kreski na oku oczyść powiekę płynem micelarnym, po czym nanieś na nią bazę do oczu lub puder. Dzięki temu makijaż będzie trwalszy, a cienie nie będą się osypywały.

Krok II – Nałożenie na powiekę cieni do oczu

Jeśli chcesz, przed narysowaniem kredki możesz pokryć powiekę beżowym cieniem do oczu. By powiększyć optycznie oko nałóż perłowy cień pod łukiem brwiowym.

Krok III – Zrobienie idealnej kreski kredką do oczu

Pamiętaj, by kolor kredki pasował do całego makijażu. Prawą rękę oprzyj na policzku (dla zachowania stabilizacji) i zacznij nią rysować cienką linię wzdłuż górnej powieki, zaczynając od wewnętrznego kącika oka (postaraj się nie odrywać przy tym kredki od powieki). By uzyskać idealną kreskę, naciągnij powiekę drugą ręką. Pamiętaj też, by przy tej czynności oko mieć otwarte. Następnie przy zewnętrznym kąciku oka namaluj cienką, krótką kreskę w kierunku brwi. Dzięki temu przedłużysz dolną linię powieki. Możesz też pogrubić namalowaną wcześniej cienką kreskę. Jeśli masz małe oczy, szersza kreska optycznie je powiększy.

Temperowanie kredki do oczu

Pamiętaj, że kredkę do oczu powinno się w miarę często temperować, by jej koniec był ostry. Dzięki temu (podczas rysowania) uzyskasz idealną, prostą linię na powiece. Kredkę możesz ostrzyć specjalną strugaczką przeznaczoną do kosmetyków, którą kupisz w drogerii lub w internecie. Jeśli nie posiadasz takiej temperówki, naostrz kredkę zwykłą temperówką do przyborów szkolnych.

