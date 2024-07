Afro daje efekt maksymalnie napuszonych włosów, które tworzą na głowie wielką miękką kulę. Aby uczesać się w ten sposób, wcale nie trzeba mieć afrykańskich korzeni – wystarczą drobne wałki, folia aluminiowa lub plastikowe słomki.

Afro najłatwiej zrobić na naturalnie kręconych włosach. Wystarczą do tego lakier do włosów i szczotka. Pożądany efekt można uzyskać już dzięki natapirowaniu fryzury u nasady głowy i jej utrwaleniu. Dużo trudniejszym zadaniem jest uzyskanie afro na prostych włosach. Kręcenie jest pracochłonne i czasochłonne, a efekt nietrwały. Warto jednak wypróbować takie uczesanie, zwłaszcza na specjalne okazje, bo jest to fryzura efektowna, a jednocześnie rzadko spotykana w naszym kręgu kulturowym.

Afro krok po kroku

1. Wetrzyj we włosy olejek jojoba lub piankę do włosów kręconych.

2. Zaczesz włosy do tyłu.

3. Zawijaj włosy pasmo po paśmie na drobne wałki, plastikowe słomki lub zwiniętą w rurki folię aluminiową. Staraj się, aby kosmyki były jak najcieńsze i jak najmocniej skręcone. Jeśli zdecydujesz się na rurki lub folię, nie zapomnij, żeby dokładnie związać ich końce po zawinięciu włosów. Możesz sobie pomagać cienkimi gumkami recepturkami lub wsuwkami (przypinać włosy do rurek, żeby kosmyki się nie rozwinęły). Najważniejsze, by skręcone pasma mocno trzymały się głowy i przylegały jeden do drugiego.

4. Jeśli masz w domu czepek termiczny lub suszarkę hełmową, możesz przyspieszyć kręcenie włosów. Jeśli wysuszysz je pod takim przykryciem przez 15 do 30 min. (w zależności od długości włosów), będziesz mogła bez obaw ściągnąć wałki. Pamiętaj tylko, żeby odczekać aż włosy ostygną po wysuszeniu, inaczej kosmyki natychmiast się rozkręcą.

5. Jeżeli nie posiadasz czepka, będziesz musiała odczekać kilka godzin – najlepiej jeśli położysz się z wałkami na całą noc.

6. Po rozkręceniu wałków dokładnie porozdzielaj włosy, aby uzyskać jak największą objętość. Możesz użyć do tego szczotki z drobnym włosiem lub grzebienia z szeroko rozstawionymi ząbkami.

7. W razie potrzeby natapiruj włosy.

8. Gotową fryzurę obficie spryskaj lakierem.

Afro świetnie komponuje się z wąskimi przepaskami i chustkami we włosach, które są bardzo praktyczne latem, bo zapobiegają zasłanianiu czoła i szyi przez opadające kosmyki.