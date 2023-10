Katarzyna Skrzynecka w afro, wygląda jak Omena Mensah. Fani: "Jest bosko"

Katarzyna Zielińska już od dłuższego czasu jest wierna swojemu wizerunkowi. Spektakularne metamorfozy i radykalne zmiany w wyglądzie nie leżą w jej naturze. Tym razem jednak zaskoczyła swoich fanów zupełnie nową, szaloną fryzurą, choć ma to związek z nową rolą gwiazdy! Na co postawiła aktorka? Katarzyna Zielińska z dredami! Katarzyna Zielińska to aktorka, która wykazuje się dużym poczuciem humoru - fani kochają ją za ogromny dystans do siebie i podziwiają za niezwykle kolorowe i oryginalne stylizacje. Jednak nie zawsze tak było - dawniej Katarzyna Zielińska nie wyglądał jak ikona stylu ! Obecnie jednak 42-letnia aktorka nie pozwala sobie na modowe wpadki - wręcz przeciwnie. Zawsze wygląda perfekcyjnie! Ostatnio Katarzyna Zielińska zachwyciła na polskiej premierze "House of Gucci" ! Aktorka swoimi nietuzinkowymi stylizacjami dzieli się za sprawą Instagrama, gdzie znajdziemy także liczne kadry z życia prywatnego, i zawodowego. Tym razem aktorka zaszalała z fryzurą - co prawda kolor pozostał niezmienny, jednak cała fryzura była wielkim zaskoczeniem! Na swoim Instagramie aktorka pokazała się w... dredach! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Katarzyna Zielińska (@katarzynazielinska) Zobacz także: Katarzyna Zielińska staje w obronie Antka Królikowskiego! "Zrobił źle. Jasne. Ale przeprosił" Takiego looku fani się nie spodziewali! Jednak przypadł im do gustu: - Ale czad🔥 - Idealnie dobrana fryzura... Proponuję pozostać z tym na zawsze 🙈 - Pasuje pani ta fryzka 🔥🔥 - Jaki piękny look!...