Są równie ważne, co seksowna sukienka i bielizna! O co chodzi? Hitem tegorocznych walentynek będą metaliczne sandałki. Projektanci chcą, aby takie buty pojawiały się w wieczorowych stylizacjach, takich jak ta, którą na premierą filmu "Zoolander 2" zaprezentowała Penelope Cruz. Naszym zdaniem jednak sprawdzą również w zestawach bardziej casualowych np. z dżinsami i biała koszulą. Pamiętajcie! Kształt sandałka nie jest ważny. Liczy się wyłącznie metaliczny kolor... złoty lub srebrny! Zobaczcie, jakie modele wybraliśmy dla was z aktualnych kolekcji. I powiedzcie mam, czy udało wam się coś wybrać na walentynkową randkę?

