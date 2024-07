1 z 19

Gosia Baczyńska powraca z nową kolekcją dla Rossmana! W tym roku projektantka znacznie rozszerzyła swoją ofertę dla drogerii. W kolekcji G by Baczyńska znajdziemy kilka modeli toreb (w różnych rozmiarach i kolorach), wybór nakryć głowy (w tym jesienne kapelusze!) oraz szalików, eleganckich bluzek, moherowy sweterek i kurtkę, a nawet kamizelkę z futerka!

Zobacz: Dziś premiera - ubrania Gosi Baczyńskiej do kupienia w Rossmanie. Wiemy co można kupić i za ile

Pomimo powiększonej oferty ceny pozostały przystępne - od 19,90 zł do 169,99 zł. Sprzedaż rusza już od 30 września! Co będzie hitem nowej kolekcji Gosi Baczyńskiej dla sklepów Rossman? Zajrzyj do naszej galerii i WYBIERZ swój typ!

Polecamy też: Prawdziwe tłumy gwiazd na pokazie Gosi Baczyńskiej! Kto wyglądał najlepiej?