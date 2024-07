Za Oceanem furorę robi program "Policja stylu" w którym gwiazdy Hollywood na czele z Kelly Osbourne oceniają kreacje z czerwonych dywanów. Wraz z nią w jury zasiadają Giuliana Rancic, Joan Rivers i George Kotsiopoulos. Przypomnijmy: Kelly Osbourne promuje swój program

Jedyny mężczyzna z tego grona, czyli George pracował dla największych magazynów modowych na świecie, w 2011 roku znalazł się nawet na liście najbardziej wpływowych stylistów Hollywood. Kilka dni temu odwiedził Polskę i pojawił się na imprezie "E! Entertainment" gdzie obecna była śmietanka towarzyska naszego kraju. Korzystając z okazji, postanowił ocenić stylizacje Dody, Jessicy Mercedes i Joanny Horodyńskiej.

Zdaniem jurora, najlepiej z całej trójki wypadła Doda. Jej styl ubierania najbardziej przypadł mu do gustu.

O wow, kto to jest? Jaka to piękna kobieta! Ona wie jak świetnie wygląda i nie ma zamiaru tego ukrywać. Fajnie, że pokazuje nogi, ale jednocześnie zakrywa ręce. To samo z gołym brzuchem. Wszystko jest w odpowiednich proporcjach - powiedział w rozmowie z Plejada.pl



Mniej zachwycił go strój Joanny Horodyńskiej, która znana jest z tego, że lubi krytykować inne gwiazdy. Na wstępie zapytał nawet czy jest aktorką, bo przy jej ocenie jest to bardzo ważne.

Gdyby była aktorką powiedziałbym, że wygląda okropnie. Żadna aktorka w USA nie pozwoliłaby sobie, aby wyglądać dziwacznie, zbyt odważnie. Skoro jednak ona jest stylistką to wszystko się zgadza. Choć muszę przyznać, że jest na granicy dobrego smaku - ocenił stylistkę.



Na sam koniec George zostawił sobie Jessicę Mercedes. Okazało się, że rozpoznaje on jedną z naszych najbardziej znanych blogerek modowych, choć podobnie jak w przypadku Joanny, nie jest do końca przekonany do jej stylu.



Ta dziewczyna chyba nie lubi nosić spodni. Wiem kim ona jest. Jest modową blogerką i jak na modową blogerkę przystało może sobie pozwolić na dużo więcej. W jej przypadku powiem dokładnie to samo, co przy poprzednio omawianej przeze mnie stylistce. Żadna aktorka nie pokazałaby się w takich ubraniach. Piosenkarka a i owszem - zakończył w rozmowie z Plejada.pl



Zgadzacie się z jego opiniami? Poniżej oceniane kreacje.

