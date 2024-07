Golenie jednego lub obu boków głowy lepiej wykonać u fryzjera, który doradzi, czy warto wykonać taką modyfikację fryzury i zrobi to najlepiej.

Reklama

Wygolenie części głowy nie jest dobrym pomysłem, gdy owal twarzy nie jest idealny, uszy odstają, a włosy są cienkie, rzadkie lub pofarbowane na odbiegający od naturalnego kolor.

Damska fryzura z wygolonym bokiem

Wygolone boki fryzury bardzo podkreślają i zaostrzają rysy, uwidaczniając twarz. To modne już od kilku sezonów cięcie preferują raczej osoby odważne, świadome siebie i swojego wyglądu. Nie ma możliwości ukrycia odstających uszu czy blizn na czaszce. W poszukiwaniu inspiracji przed wizytą u fryzjera warto spojrzeć na odważne stylizacje Rihanny, Miley Cyrus, Emeli Sande, Patrycji Kazadi, Edyty Górniak. Jeżeli ich sposób ubierania i uczesania z wygolonym bokiem głowy będzie komuś odpowiadać i bez żadnych wątpliwości odnajdzie się w podobnym stylu, szkoda czasu na wahanie!

Wygolone boki fryzury przy długich włosach

Długie włosy kojarzą się z kobiecymi i twarzowymi uczesaniami. Klasyczną fryzurę można nieco odświeżyć i nadać jej drapieżność i rockowy pazur, wygalając jeden lub dwa boki głowy. Taki wizerunek doskonale prezentuje się z grzecznymi outfitami w biurze oraz bardziej punkowymi już po godzinach.

Zobacz także

Komu pasują włosy z wygolonym bokiem

Wygolony jeden lub oba boki głowy stanowią charakterystyczny, silny akcent i oryginalne dopełnienie wyglądu, bardzo rzucające się w oczy. Można stale całkowicie golić skórę głowy albo zapuścić jedynie kilka milimetrów włosów.

Z tej fryzury powinny zrezygnować osoby:

z odstającym uchem bądź uszami,

z bardzo cienkimi, rzadkimi włosami,

farbujące kosmyki na bardzo odbiegający od naturalnego odcień,

siwiejące, bo siwizna może pojawiać się na króciutkich włosach w formie nieestetycznych placków ,

, w starszym wieku, u których owal twarzy nie jest już idealny i warto go nieco zakryć włosami,

nieśmiałe, spokojne, ciche, które nie lubią przyciągać uwagi i nie pragną być nietuzinkowe.

Jak zrobić fryzurę z wygolonym bokiem

Osiągnięcie efektu wygolonego boku jest możliwe tylko dzięki maszynce do włosów, którą przeciągamy po skróconej wcześniej nożyczkami (prawie do gołej skóry) partii włosów. Należy zrobić równiutki przedziałek grzebieniem i związać z boku gumką pozostałą część czupryny.

Żeby mieć pewność, ze fryzura wyjdzie idealnie, najlepiej wybrać się w tym celu do fryzjera, który doradzi szerokość pasma do wygolenia, zrobi to równomiernie, precyzyjnie i fachowo.