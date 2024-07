1 z 9

Jennifer Lawrence, Jessica Alba, Marta Żmuda-Trzebiatowska

Nonszalancki, upięty na karku koczek to idealna fryzura do eleganckiej sukienki. Dobra wiadomość: nawet jeśli nie masz wprawy w upinaniu koków, ten na pewno ci się uda! Jak go zrobić? Na umyte włosy nałóż ulubiony kosmetyk dodający objętości i wysusz je z głową do dołu. Zwiąż pasma w kucyk nisko na karku, zapleć warkocz i zakończ go kolejną gumką.

- By warkocz wyglądał na grubszy i zyskał artystyczny wygląd, rozciągnij każdą wypukłość. Następnie zwiń go w koczek i podepnij wsuwkami, chowając pod spód końce - radzi Tomasz Zajczyk, fryzjer z salonu Wilcza 18/1 w Warszawie, i dodaje: - To świetna fryzura także dla kobiet z cienkimi włosami!

Zobacz: Fryzura na sylwestra? Weź przykład z gwiazd - zobacz, jak je zrobić