1 z 6

Kendall Jenner, Klaudia Halejcio, Weronika Książkiewicz w wysokim koku

Perfekcyjna sylwestrowa stylizacja to - oprócz kreacji i makijażu - idealna fryzura! Szukasz inspiracji? Zobacz, jakie uczesania w tym sezonie królowały wśród gwiazd! Romantyczne fale, zadziorny koczek, a może supermodny wet look? Co wybierzesz?

Fryzury na sylwestra

Wysoki koczek to bardzo wdzięczna fryzura: dziewczęca, efektowna, a przy tym łatwa do zrobienia! Nic dziwnego, że gwiazdy chętnie wybierają ją na eleganckie imprezy. W tym sezonie lekko ją modyfikujemy i dodajemy grzywkę: naturalną - jak u Weroniki Książkiewicz, wystrzępioną - którą wybrała Kendall Jenner, lub podzieloną na dwa pasma po bokach - jak w przypadku Klaudii Halejcio. (zobacz: Koczek baletnicy to teraz ulubiona fryzura gwiazd na czerwony dywan!).