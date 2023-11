1 z 12

Ostatnio Selena Gomez nie ma dobrej passy. Gwiazda musi się pogodzić z utratą swojego ukochanego Justina Biebera na zawsze. Aktorka i wokalista byli ze sobą przez wiele lat i mimo że tworzyli wyjątkowo burzliwy związek, zawsze do siebie wracali. Niestety, teraz Justin Bieber jest związany z Hailey Baldwin i jak się okazuje, para jest już po ślubie. Na szczęście Selena Gomez ma gdzie leczyć swoje złamane serce. Artystka posiada niesamowity dom w Teksasie i jeśli mamy być szczerzy, tak wygląda nasze wyobrażenie niebiańskiego raju. W tym domu jest absolutnie wszystko, co młodej gwieździe może być potrzebne do szczęścia. Przekonajcie się sami, przeglądając galerię zdjęć pięknego domu Seleny Gomez.

Zobacz: CZYŻBY SELENA GOMEZ PRZYTYŁA? ZAGRANICZNE MEDIA SUGERUJĄ, ŻE ZAJADA STRES PO ROZSTANIU Z BIEBEREM