Ostatnio pisaliśmy także o innych zmianach, jakie zaszły w sylwetce Seleny Gomez. Nie da się ukryć, że jej biust nieco urósł... Fani gwiazdy zastanawiają się, czy przypadkiem nie zdecydowała się na operację powiększenia piersi. Jeśli to prawda, to mamy nadzieję, że nie zrobiła tego tylko po to, aby wzbudzić zazdrość Justina Biebera...