Salon powinien być aranżowany w spójny sposób, tak by meble, dodatki i kolorystyka były w jednym klimacie. Ważnym elementem tego pomieszczenia jest wygodna sofa i fotele. Aby salon był bardziej przyjazny spotkaniom towarzyskim, warto też zainwestować w takie dodatki, jak przenośne meble, ciekawe oświetlenie i dodatki.

Salon to miejsce spotkań i odpoczynku domowników ale też miejsce imprez i spotkań z przyjaciółmi. Urządzając tę przestrzeń, warto myśleć nie tylko o własnej wygodzie, ale też o komforcie przyszłych gości.

Spójny styl salonu

Aranżując salon, należy wziąć pod uwagę spójność kolorów, elementów wystroju i organizacji przestrzeni. Do tego pomieszczenia pasują stonowane, neutralne kolory bazowe, które dają poczucie przytulności i są tłem dla ciekawych, bardziej wyrazistych dodatków. W salonie dobrze sprawdzają się elementy drewniane, które ocieplają wystrój i dają poczucie bezpieczeństwa. Ważne są też akcenty, dodające charakteru lub subtelności temu miejscu.

Wygodny salon do wypoczynku

Jeśli salon ma służyć do spotkań z bliskimi, to niezbędna jest duża i wygodna kanapa lub sofa. Mebel ten musi być dobrze dopasowany pod względem koloru i stylu do reszty aranżacji. Popularne są modele skandynawskie lub pikowane. Często wybierane są kanapy narożne, które mogą posłużyć jako siedzisko dla 5-6 osób. Do tego warto wybrać też pufy, które wypełnią przestrzeń i są dobrym siedziskiem dla licznych gości lub oparciem dla nóg podczas relaksu na co dzień. Wszystko to sprawi, że salon będzie bardzo wygodnym miejscem, gdzie rodzina i znajomi będą mogli się swobodnie zrelaksować. W części wypoczynkowej należy umieścić stolik, na którym będzie można postawić filiżankę lub przekąski. W sklepach meblowych dostępne są rozsuwane stoliki, które można powiększyć stosownie do potrzeb.

Dodatkowe elementy salonu

Dodatki sprawiają, że salon nabiera wyjątkowego uroku i zostaje zapamiętany przez gości na długo. Dobrym pomysłem są poduszki i narzuty na sofę, która przez to nabierze charakteru i będzie wygodniejsza do odpoczynku. Można też zainwestować w dywan lub chodnik dywanowy w stonowanych barwach. Aby stworzyć kameralną i klimatyczną atmosferę, świetnym pomysłem będą ozdobne lampy i świece. Ściany warto ozdobić zdjęciami w ramkach, obrazami, plakatami lub naklejkami.

Meble w stylu LOFT

Ciekawym pomysłem na urozmaicenie salonu są meble w stylu LOFT, czyli industrialnym. Aranżacja ta cechuje się dużą prostotą i awangardą. Jest też świetnym wystrojem pod spotkania w gronie znajomych. Dominującymi materiałami w stylu LOFT są drewno i metal. Połączenie tych naturalnych surowców wyzwala poczucie swojskości i naturalności w mieszkaniu. Meble w stylu LOFT są wyraziste i bardzo proste. Urządzając salon w stylu industrialnym na własną rękę, można też zaoszczędzić dużo pieniędzy. W tym klimacie dobrze pasuje nieotynkowana ściana, elementy betonowej wylewki czy dodatki z surowej cegły. Ściany warto pomalować na pastelowe kolory lub na jednej z nich wykorzystać wzorzystą tapetę z prostym wzorem.