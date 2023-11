4 z 5

Justin Bieber i Hailey Baldwin wzięli ślub

Justin Bieber i Hailey Baldwin faktycznie nie pozwalają o sobie zapomnieć. W mediach co chwila pojawiają się nowe plotki na ich temat. Najnowsza z nich głosiła, że para jest już po ślubie. Co ciekawe, potwierdził to znany wujek Hailey! Alec Baldwin przyznał, że faktycznie modelka i Justin Bieber wzięli cichy ślub. Czekamy na więcej informacji w tej sprawie od samych zainteresowanych!