Z recyklingu można dziś zrobić prawie wszystko. Nowoczesne firmy coraz chętniej używają surowców wtórnych do produkcji mebli, zabawek i biżuterii. Prawdziwe cuda z plastiku, papieru i szkła da się wykonać również w domu, co pozwala uniknąć kupowania kolejnych przedmiotów, które i tak po jakimś czasie trafiłyby do kosza na śmieci.

Ekologiczny tryb życia to bardzo pożyteczna moda, która na szczęście ma coraz większą rzeszę zwolenników. Dzięki niej pojawia się szansa na uratowanie planety przed utonięciem w zalewie odpadów.

Meble z recyklingu

Rekordy popularności biją ostatnio meble z recyklingu. Nikogo już nie dziwi widok stolika kawowego zrobionego z drewnianych palet czy szpul po kablach. Wiele satysfakcji daje uratowanie starego mebla, który skrywa w sobie kawałek historii. Z zabytkowych maszyn do szycia powstają biurka, a z peerelowskich meblościanek fantazyjne półki na książki. Skórzana walizka może posłużyć za wygodny fotel, jeśli włoży się do niej dwie duże poduszki (jedną jako siedzisko, drugą jako oparcie) i przymocuje drewniane nóżki, natomiast zużyte opony przykryte od góry płytą pilśniową i ozdobione pokrowcem z włóczki nadają się na pufy.

Lampy z recyklingu

Do ulubionego wyposażenia miłośników wystroju eko należą lamp z recyklingu. Aby zrobić klosz, można wykorzystać kolorowe korki albo dna plastikowych butelek o różnych rozmiarach i skleić je na gorąco (używając pistoletu) tak, by tworzyły kształt kuli lub półokręgu. Do wykonania małego klosza z recyklingu wystarczy nawet jedna butelka. Trzeba tylko przekroić ją na pół i węższą część pokryć dokładnie sznurkiem jutowym. Można użyć także starych plastikowych łyżeczek – odciąć od nich trzonki i obkleić miseczkami przepołowioną pięciolitrową butelkę. Przytwierdzone jedna koło drugiej wyglądają jak łuska, a taki żyrandol do złudzenia przypomina nowoczesne modele sprzedawane w sklepach.

Biżuteria z recyklingu

Ekologiczna biżuteria z recyklingu to hit wśród nastolatków, ale chętnie noszą ją także dorośli, którzy pasjonują się sztuką DIY. Bardzo łatwo robi się bransoletki ze słomek do napojów. Trzeba podzielić je na krótkie rurki, a następnie przeprowadzić przez nie gumkę recepturkę, najlepiej wężykiem z obydwu stron. Często używanym surowcem wtórnym do robienia bransoletek z recyklingu są też zawleczki od puszek aluminiowych. Można je połączyć przy użyciu cieniutkiego drucika albo włóczki. Z kolei jako materiał na kolczyki świetnie nadaje się papier z kolorowych gazet. Długie sznurki ze zwiniętego papieru wystarczy skręcić na kształt ślimaka tak, by tworzyły hipnotyzujące koła, a następnie podkleić końcówkę i przymocować kawałek wyciętego drucika, który będzie można włożyć w ucho.

Zabawki z recyklingu

Wysłużone przedmioty codziennego użytku bardzo łatwo da się przekształcić w zabawki z recyklingu, do wykonania których warto zaangażować dzieci. Dzięki temu rozwiną swoje zdolności manualne i myślenie kreatywne. Na stare dziurawe skarpetki można naszyć łaty, np. z innych skarpetek, a później wsypać do środka kaszę, ryż czy piasek. Przewiązane w dwóch miejscach sznurkiem (nad tułowiem i nad głową, która powinna się znaleźć w okolicach pięty) stworzą korpus królika. W górnej części, tam gdzie wszyte są gumki, posługując się nożyczkami, można stworzyć długie królicze uszy. Innym ciekawym pomysłem na zabawkę z recyklingu, tym razem dla większych dzieci, są zachwycające latarenki ze słoików. Szkło powinno być pomalowane od zewnątrz klejem do papieru. Po jego wyschnięciu do środka wkłada się trochę mchu i plastikowych roślin, a na środku mocuje się wróżkę wyciętą z czarnego papieru. Pokrywkę również warto obkleić mchem oraz przymocować do niej drucik imitujący uchwyt, najlepiej obwiązany sznurkiem jutowym. Na koniec pozostaje przykleić do dna pokrywki wkład ledowy, który wieczorami będzie emitował światło, pięknie podkreślając kontur wróżki.