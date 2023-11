Reklama

Wiadomość o ślubie Justina Biebera i Hailey Baldwin wstrząsnęła fankami muzyka na całym świecie. Nikt się nie spodziewał, że wokalista faktycznie tak szybko zdecyduje się na ślub, a do tego utrzyma go w tajemnicy. A jednak! Najpierw wujek Hailey, Alec Baldwin przyznał, że ceremonia faktycznie się odbyła, a potem serwis TMZ ujawnił szczegóły.

Polecamy: Justin Bieber i Hailey Baldwin NAPRAWDĘ wzięli ślub! Znamy datę i szczegóły!

Podejrzewamy jednak, że żadna z fanek Justina po tej informacji nie poczuła tego samego, co Selena Gomez, która przez lata była związana z muzykiem i choć ich relacja była bardzo burzliwa, piosenkarka mogła marzyć o spędzeniu reszty życia u boku swojego ukochanego. Niestety, już jej nie będzie to dane, a my wiemy, co o tym myśli!

Zobacz: Selena Gomez OSOBIŚCIE wyznała, że cierpi po stracie Biebera!

Selena Gomez jest zdruzgotana ślubem Justina Biebera?

Selena Gomez długo nie chciała komentować ani informacji o zaręczynach swojego eks, ani tym bardziej doniesień o rzekomym ślubie. Aktorka przez lata była związana z Bieberem, ale nie doczekała się od niego ani deklaracji, ani pierścionka, nic więc dziwnego, że nie chciała wypowiadać się na temat nowego związku swojego byłego ukochanego. Teraz okazuje się, że Selena jest załamana.

Selena wiedziała od samego początku, że Justin się ożenił i nie może w to uwierzyć. To dla niej bardzo trudne. Ciężko zdać sobie sprawę, że to wydarzyło się naprawdę. Jego decyzja o ślubie była nieoczekiwana - ujawnił informator hollywoodlife.com.

Mamy nadzieję, że Selena Gomez szybko ułoży sobie życie i zapomni o byłym chłopaku!

Przeczytaj: Selena Gomez podjęła ważną decyzję, która zaskoczyła jej fanów! Wszystko przez ślub Justina Biebera?

Zobacz: Selena Gomez szuka chłopaka?! Te zdjęcia mogą o tym świadczyć! Uwaga! Ma spore wymagania!

Selena Gomez bardzo cierpi po ślubie Justina Biebera

East News

Justin i Hailey są już małżeństwem!

Reklama