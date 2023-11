Styl skandynawski charakteryzuje się prostotą, estetyką i funkcjonalnością. Właśnie dzięki temu jest bardzo popularny również w Polsce. Aby urządzić domowe wnętrze w tym stylu, należy poznać jego szczegółowe założenia. Łatwo bowiem dobrać nieodpowiednie wyposażenie czy dodatki i nieświadomie urządzić mieszkanie w innym stylu od zamierzonego.

Chcąc urządzić mieszkanie w stylu skandynawskim, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na kolor ścian, ale również na rodzaj mebli i dodatków, oświetlenie, podłogi oraz drzwi.

Charakterystyka wnętrz w stylu skandynawskim

Patrząc na różnego rodzaju inspiracje realizacji wykonanych w stylu skandynawskim można odnieść wrażenie, że opiera się on wyłącznie na kolorze białym w połączeniu z elementami drewnianymi. Na przestrzeni lat nieco się jednak zmieniło i obecnie coraz częściej można się spotkać z używaniem mniej lub bardziej intensywnych odcieni szarości, grafitu oraz czerni.

Jeśli chodzi o meble, to najlepiej wybierać te drewniane. Nie należą one wprawdzie do najtańszych, ale idealnie wpisują się w styl skandynawski, który opiera się przecież na naturalnych materiałach. Wielu projektantów wnętrz radzi również, aby postawić na podłogę wykonaną z naturalnego drewna. Tyle, że - tak jak w przypadku mebli - jest to bardzo drogie rozwiązanie. Metr kwadratowy desek może kosztować nawet 300-350 złotych. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem są panele drewniane, za które trzeba zapłacić około 100 zł/m2.

Dodatki do mieszkania w stylu skandynawskim

Dużą uwagę należy zwrócić również na dodatki. One mogą nadać charakteru wnętrzu i podkreślić jego oryginalność. Do najbardziej popularnych dodatków do wnętrz w stylu skandynawskim należą:

pufy z tkaniny,

koce i pledy,

wiklinowe pojemniki do przechowywania,

do przechowywania, drewniane gazetniki,

ramki na ścianę i półki,

napisy do przyklejenia lub ułożenia,

cotton balls,

lampiony,

figurki i rzeźby,

doniczki lub osłony na doniczki.

Wszystkie dodatki muszą być dopasowane do wnętrza. Należy zwracać uwagę, aby nie zlewały się z kolorem ścian i mebli. Nie powinno być ich zbyt dużo, gdyż mogłoby to przytłoczyć mieszkanie.