Doda w różowych szpilkach wysiada ze swojego porsche. Piosenkarka już w najbliższą sobotę wystąpi ze swoim wielkim show na gali Daf Bama Music Awards w Hamburgu. Artystka zaśpiewa tam angielską wersję utworu "Nie pytaj mnie" pod tytułem "You Are The One" i jesteśmy pewni, że swoim występem oczaruje zgromadzoną publiczność! Tymczasem Doda przygotowuje się do sobotniej imprezy - co relacjonuje na portalach społecznościowych.

Tuż przed wylotem na wielką galę paparazzi przyłapali Dodę w centrum Warszawy. Piosenkarka w różowych szpilkach, białych spodniach i kwiecistej bluzce wysiadała ze swojego porsche. Gwiazda była tak skupiona na rozmowie przez telefon, że nawet nie spojrzała w stronę paparazzi :)

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Dody! Fajnie wyglądała?

