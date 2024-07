Doda zaprezentowała angielską wersję hitu "Nie pytaj mnie" pod tytułem "You Are The One", który zaśpiewa na wielkiej gali "The DAF Bama Music Awards 2016" w Hamburgu już 27 sierpnia. Artystka jest również nominowana w kategorii "Teledysk roku" za klip do "Nie pytaj mnie" w wersji polskiej. Trzymacie za nią kciuki?

Angielska wersja "Nie pytaj mnie" Dody!

Angielka wersja "Nie pytaj mnie" powstała nie tylko ze względu na galę, ale i jej imieniny, które obchodzi już 7 sierpnia:

Z racji tego, że piosenka „Nie Pytaj Mnie” została nominowana w międzynarodowym konkursie – The DAF Bama Music Awards 2016 – w kategorii Teledysk Roku, postanowiłam nagrać jej angielski odpowiednik. „You Are The One” przygotowałam nie tylko ze względu na wielką galę w Hamburgu, na której wystąpię reprezentując Polskę, ale również z okazji mojego imieninowego party w Międzyzdrojach, które odbędzie się już jutro - pisze Doda na Facebooku.

Podoba Wam się utwór Dody?

Doda wystąpi na gali w Hamburgu!

Czy zostanie zauważona na świecie?