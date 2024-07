Kobieta zmienną jest, a najlepiej to potwierdza Doda. Gwiazda uwielbia bawić się modą, tworzyć trendy i kreować swój wizerunek w sposób taki jakiego nikt by się nie spodziewał. Co najważniejsze, od ponad dziesięciu lat niezmiennie, Doda w bardzo łatwy sposób wkręca media. Dzisiaj udało jej się to po raz kolejny.

Na swój profil na Facebooku Rabczewska wrzuciła dwa zdjęcia, na których zamiast długich blond włosów ma... krótką orzechową fryzurę. Przebrana za barmankę w ten sposób chce nas zachęcić do oglądania dzisiejszego odcinka programu "Szymon na żywo", którego będzie gościem. To oznacza, że o godzinie 21.30 w stacji TVN nie będziemy się nudzić. Szymon Majewski już zapowiada, że "boi się jej udziału", a ona lakonicznie pochwaliła się, że zapewni... "wkręt dekady".

Zostając w temacie i oceniając "nową fryzurę" Dody, gdyby miała ją "na stałe"... wyglądałaby lepiej niż w uczesaniu, które znamy od lat? Zagłosujcie w naszym sondażu poniżej: