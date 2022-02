Doda ścięła włosy? Zobaczcie, co naprawdę stało się z jej fryzurą

Natalia Szroeder totalnie zaskoczyła internautów nową fryzurą. Piękna wokalistka nie boi się zmian ani drastycznych metamorfoz. Na nowym zdjęciu pozuje z totalnie krótką fryzurą, a fani nie mogą uwierzyć, że naprawdę zdecydowała się na aż tak dużą zmianę: Oby to była peruka 🥺😇 Nowa fryzura Natalii Szroeder wzbudziła skrajne emocje. Zobaczcie, jak wygląda gwiazda i co piszą jej fani. Zobacz także: Natalia Szroeder jeszcze chudsza?! Nowe zdjęcie poruszyło fanów: "Teraz to kościotrup" Natalia Szroeder ścięła się na krótko Natalia Szroeder należy do grona gwiazd, które stronią od ścianek. Wokalistka skupia się przede wszystkim na swojej działalności muzycznej. Internauci najczęściej mogą podziwiać ją na scenie, chociaż ma również na koncie sporo występów w programach rozrywkowych. Tym razem Natalia Szroeder zachwyciła fanów nie swoim pięknym głosem a... fryzurą! Okazuje się, że piosenkarka postanowiła pozbyć się swoich pięknych długich włosów i zdecydowała się na mocne cięcie. Krótkie włosy zachwyciły nie tylko internautów ale również gwiazdy: - R E W E L A C J A ! Brawo za odwagę 👏🏻🤍🤍🤍 - napisała Marta Wierzbicka - Lubię radykalne zmiany 😏🥰 - napisał Ralph Kamiński - Nice!🔥 - napisała Maffashion - Jak Tokio z dom z papieru 🙉 - Jak młoda Edyta Górniak 😍 - Mega🔥zmiany są potrzebne a włosy odrastają przecież 🤷‍♀️dlatego trzeba się bawić wyglądem i stylem ❤️ - Kojarzy mi się między Edyta Górniak a Kasia Kowalska... - dodali internauci. View this post on Instagram ...