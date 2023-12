Doda wie jak zachwycić. Tym razem postanowiła zaszaleć z fryzurą, którą zaprezentowała na jednym z eventów. Fani od razu zauważyli podobieństwo do znanej latynoskiej piosenkarki — Jennifer Lopez. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Doda zachwyciła w nowej fryzurze. Internauci porównują ją do znanej amerykańskiej wokalistki

Doda ledwo co wróciła z wakacji z Tajlandii, a już wpadła wir obowiązków i świętowała urodziny firmy, z którą stworzyła własną linię suplementów. Na wydarzeniu pojawiła się w spektakularnej kreacji, która wyróżniała się swoim nietuzinkowym krojem i podkreślała piękną figurę wokalistki. W mediach społecznościowych artystka pochwaliła się zdjęciami z tego wydarzenia. Internauci zwrócili uwagę nie tylko na jej sukienkę, ale i fryzurę, która dodawał jej uroku i dziewczęcości. Padło nawet porównanie do znanej latynoskiej wokalistki.

Na swoim Instagramie Doda postanowiła pochwalić się, że już niebawem wystąpi na sylwestrowym koncercie Polsatu. Na scenie najpierw zaśpiewa sama, a następnie u boku Smolastego, z którym nagrała dwa utwory "Nim zajdzie słońce" i "Nie żałuje". Internauci nie kryli swojego zadowolenia z tego powodu, ale również zwrócili uwagę na coś zupełnie innego — nową fryzurę wokalistki.

Sylwester @polsatofficial moje solo wejście ''Best of aquaria'' I drugie duet ze @smolasty już 31.12 — poinformowała Doda.

Królowa polskiej sceny zdecydowała się na mocno wycieniowane włosy z objętościową grzywką. Uwagę przykuł również jaśniejszy kolor blondu, który podkreślił urodę celebrytki. Ten look bez wątpienia przypadł do gustu internautów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Jedna z internautek porównała nawet Dodę do Jennifer Lopez. Zgadzacie się?

Kocham nowe włosy. Toooootalnie Ci pasują

Rewelacyjna fryzura i piękny kolor dały efekt 100% klasy

Te włosy i makijaż megaaaa

Ja tu widzę podobieństwo do JLO — piszą internauci.

A wam podoba się Doda w nowym wydaniu?

